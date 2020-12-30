Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с объединенной делегацией представителей сирийской оппозиции, Москва, 21 января 2021 года

Ценим наши отношения, регулярное общение. Сейчас неплохой момент, чтобы посмотреть, как мы можем двигать сирийское урегулирование и помочь обеспечить инклюзивность политического процесса в рамках Конституционного комитета, а также в целом усилий международного сообщества по содействию сирийцам в достижении договоренностей о будущем своей страны.