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21.01.2116:01
Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с объединенной делегацией представителей сирийской оппозиции, Москва, 21 января 2021 года
Ценим наши отношения, регулярное общение. Сейчас неплохой момент, чтобы посмотреть, как мы можем двигать сирийское урегулирование и помочь обеспечить инклюзивность политического процесса в рамках Конституционного комитета, а также в целом усилий международного сообщества по содействию сирийцам в достижении договоренностей о будущем своей страны.