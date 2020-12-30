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20.01.2120:11
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Ирана в Москве К.Джалали
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
20 января заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин встретился с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации К.Джалали по его просьбе.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов российско-иранского взаимодействия в ООН и на других международных площадках по глобальным и региональным проблемам.