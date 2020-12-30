О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Ирана в Москве К.Джалали

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 января заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин встретился с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации К.Джалали по его просьбе.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов российско-иранского взаимодействия в ООН и на других международных площадках по глобальным и региональным проблемам.