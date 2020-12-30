К российским усилиям по продвижению ближневосточного урегулирования (БВУ)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 января Спецпредставитель Министра иностранных дел России по БВУ В.К.Сафронков провел контакты со Специальным координатором ООН по Ближнему Востоку Т.Веннесландом и Спецпредставителем ЕС по БВУ С.Терсталь.

Состоялся углубленный обмен мнениями по проблематике урегулирования палестино-израильского конфликта. При этом подчеркивалась необходимость скорейшего налаживания прямых палестино-израильских переговоров под эгидой ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, Евросоюза и ООН на известной международно-правовой основе, включая фундаментальный принцип двух государств – Израиля и Палестины, соседствующих в мире и безопасности в границах 1967 г.