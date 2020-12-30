О заседании в МИД России Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 января в МИД России состоялось первое в текущем году заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации.

На заседании Комиссии было рассмотрено 11 обращений российских граждан, которым ранее было отказано в оформлении/выдаче заграничных паспортов для выезда из Российской Федерации по причине их осведомлённости в сведениях, составляющих государственную тайну.

После получения запросов Комиссии временные ограничения на выезд за рубеж были сняты с двух заявителей по решению руководителей установивших их организаций.

По итогам рассмотрения 9 обращений решения об установлении временных ограничений были признаны обоснованными.

Следующее заседание Комиссии намечено на 17 февраля.