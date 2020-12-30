О консультациях заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с заместителем Министра иностранных дел Армении А.Р.Адонцем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 января заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов провел консультации с заместителем Министра иностранных дел Армении А.Р.Адонцем.

Обсуждены вопросы взаимодействия двух стран в интересах укрепления безопасности на пространстве Евразии, в том числе путем углубления партнерских связей ШОС с ОДКБ и СНГ, развития экономической взаимосвязанности на континенте, прежде всего в контексте предпринимаемых усилий по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы КНР «Один пояс, один путь».

Переговоры прошли в конструктивной доверительной атмосфере, способствовали укреплению координации взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств России и Армении.