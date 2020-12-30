О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом ОАЭ в Москве М.Аль-Джабером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль-Джабера.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего поступательного развития отношений дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства, связывающих Россию и ОАЭ.

Затрагивалась также актуальная региональная проблематика с акцентом на положение в Йемене и зоне Персидского залива.