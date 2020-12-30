О консультациях между заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко и заместителем Министра иностранных дел Армении А.Р.Адонцем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 января в Москве состоялись консультации между заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко и заместителем Министра иностранных дел Армении А.Р.Адонцем.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по общеевропейской проблематике, включая различные аспекты отношений с Евросоюзом, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы, обсудили другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе переговоров, проходивших в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере, был подтвержден настрой на развитие межмидовского взаимодействия и укрепление внешнеполитической координации на международной арене.