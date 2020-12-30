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20.01.2114:24
О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
20 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Израиль в Москве Александра Бен Цви.
В ходе беседы были обсуждены наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте отмечаемого в 2021 г. 30-летия восстановления российско-израильских дипломатических отношений.
Состоялся также обмен мнениями по проблематике палестино-израильского урегулирования.