О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Государства Израиль в Москве А.Бен Цви

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Израиль в Москве Александра Бен Цви.

В ходе беседы были обсуждены наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте отмечаемого в 2021 г. 30-летия восстановления российско-израильских дипломатических отношений.

Состоялся также обмен мнениями по проблематике палестино-израильского урегулирования.