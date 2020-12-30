О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Высоким представителем Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций М.Моратиносом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 января заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин провел встречу с находящимся в Москве с визитом Высоким представителем Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций (АЦ) М.Моратиносом.

Основное внимание было уделено посредническому потенциалу Альянса, который можно было бы применить в конфликтных ситуациях в мире в рамках мандата АЦ по продвижению межкультурного и межрелигиозного диалога. В этом контексте рассмотрены различные вопросы, находящиеся на повестке дня ГА и СБ ООН.

Отдельное внимание уделено ходу подготовки Всемирной конференции глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу на благо мира и человечества, которую планируется провести в России в мае 2022 г. по линии Межпарламентского союза и под эгидой ООН.