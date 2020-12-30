О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с делегацией Народного фронта освобождения Палестины (НФОП)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял членов Политбюро НФОП Махера Тахера и Арефа Арфана.

В ходе беседы состоялось подробное обсуждение перспектив восстановления палестинского национального единства на платформе Организации освобождения Палестины. С российской стороны была выражена поддержка достигнутой между основными палестинскими политическими силами договоренности о проведении выборов в Палестинский Законодательный совет, Президента Государства Палестина и в Палестинский Национальный совет. При этом была подтверждена принципиальная готовность содействовать объединительным усилиям палестинцев путем организации очередной общепалестинской встречи в Москве.