О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Послом Республики Маврикий Х.Джанке

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Посла Республики Маврикий в Российской Федерации Хесвара Джанке, который вручил копии своих верительных грамот.

В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-маврикийского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях с упором на продвижение перспективного партнерства в сферах транспорта, рыболовства, туризма, высоких технологий и подготовки гражданских кадров. При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Порт-Луи на активизацию и углубление политического диалога по международной проблематике, представляющей взаимный интерес.