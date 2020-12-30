О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Японии в Российской Федерации Т.Кодзуки

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 января член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Т.Кодзуки в его резиденции.

В мероприятии приняли также участие Директор музеев Кремля Е.Ю.Гагарина, Генеральный директор Большого театра В.Г.Урин.

В центре внимания встречи были вопросы развития культурных связей между нашими двумя странами.

Ректор и Посол также обсудили вопросы, касающиеся предстоящего в сентябре с.г. в Нью-Йорке Саммита ООН по продовольственным системам. А.В.Яковенко является национальным координатором по подготовке и участию в нём России. Цель данного форума – активизировать совместные усилия и ускорить работу по искоренению голода, созданию более инклюзивных и устойчивых продовольственных систем, а также защите здоровья нашей планеты.

А.В.Яковенко подробно информировал Посла о приоритетах России при подготовке Саммита, включая представление нашей страной «зеленого стандарта» в области сельхозпродукции. Достигнута договорённость о дальнейшем обмене мнениями по этому вопросу уже с японским координатором.