О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Пакистана в Москве Ш.А.Ханом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 января состоялась встреча члена Коллегии, Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Пакистана в России Шафкатом Али Ханом.

А.В.Яковенко и Ш.А.Хан обсудили широкий круг вопросов международной и региональной повестки дня.

В качестве национального координатора по подготовке в сентябре с.г. в Нью-Йорке Саммита по продовольственным системам А.В.Яковенко ознакомил Посла с приоритетами России по подготовке этого крупного международного мероприятия. Особое внимание было уделено планам представить на нем российский «зеленый стандарт» в области производства сельскохозяйственной продукции.