О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Норвегии И.М.Эриксен Сёрэйде

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 января состоялись переговоры Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Норвегии И.М.Эриксен Сёрэйде в формате видеоконференции.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным темам повестки дня Совета Безопасности ООН, в котором Норвегия заняла пост непостоянного члена на 2021-2022 гг., включая политическую и гуманитарную ситуацию в Сирии, Афганистане, Судане и др. Подтверждена обоюдная заинтересованность в конструктивной совместной работе.

Отмечена позитивная динамика сотрудничества в рамках региональных форматов – Совете Баренцева/Евроарктического региона, в котором в настоящее время председательствует Норвегия, а также Совете государств Балтийского моря, «Северном измерении». Российская Федерация настроена на активное взаимодействие с норвежскими партнерами по линии Арктического совета, в том числе с учетом предстоящего в 2021-2023 гг. председательства нашей страны в этой организации, рассматривая его в качестве ключевой площадки для принятия коллективных решений по вопросам Арктики. Как известно, эстафету председательства в Арктическом совете в 2023 г. Россия передаст Норвегии.

Обсужден также комплекс вопросов двусторонних отношений, состояние которых оставляет желать лучшего. Констатированы бездоказательные обвинения России в «кибератаках», «шпионские скандалы», ухудшение ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, в том числе в российско-норвежском приграничье. Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами.

Отмечена необходимость преодоления негативной динамики торгово-экономического сотрудничества, наращивания отраслевой кооперации с учетом взаимного интереса деловых кругов и регионов двух стран.

Министры высказали позитивную оценку состоявшимся в 2020 г. в режиме онлайн заседаниям двусторонних комиссий по ядерной и радиационной безопасности и по рыболовству, а также Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества.

С.В.Лавров призвал норвежскую сторону к диалогу и прагматичному урегулированию имеющихся озабоченностей в отношении соблюдения Норвегией своих обязательств по Договору о Шпицбергене 1920 г.