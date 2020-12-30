Об итогах президентских выборов в Центральноафриканской Республике

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 января Конституционный суд Центральноафриканской Республики (ЦАР) огласил окончательные итоги состоявшихся в стране 27 декабря 2020 г. президентских выборов.

Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. Его ближайшему сопернику – лидеру партии «Союз за центральноафриканское возрождение» А.Ж.Дологеле – оказали поддержку 21,9% граждан ЦАР.

Несмотря на серьезное осложнение военно-политической обстановки в стране накануне выборов, Правительству ЦАР при содействии Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) и международных партнеров удалось обеспечить условия для проведения голосования.

Рассматриваем проведенные президентские выборы в качестве важного рубежа на пути скорейшего урегулирования ситуации в ЦАР. Предстоит завершить формирование нового состава парламента. Надеемся, что успешное окончание электорального цикла позволит Банги сконцентрироваться на решении первоочередных задач социально-экономического развития и неотложных гуманитарных проблем, часть из которых была спровоцирована в период избирательной кампании незаконными силовыми действиями радикальных противников центральноафриканского руководства.

Готовы к продолжению конструктивного взаимодействия с ЦАР в интересах укрепления отношений традиционной дружбы и сотрудничества между нашими странами, углубления российско-центральноафриканского взаимовыгодного партнерства в различных областях.