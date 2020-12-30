О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Саудовской Аравии в Москве А.Аль-Ахмедом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Королевства Саудовская Аравия Абдуррахмана Аль-Ахмеда по его просьбе.

В ходе беседы были обсуждены задачи реализации итогов состоявшихся 14 января с.г. в российской столице переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран С.В.Лаврова и Фейсала Бен Фархана. При этом был подтверждён неизменный настрой Москвы и Эр-Рияда на продолжение плотной двусторонней координации на различных уровнях по всему комплексу вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затрагивались также ключевые аспекты складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки, включая положение в Йемене, зоне Персидского залива и арабо-израильском урегулировании.