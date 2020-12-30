О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром по гражданским делам Палестины, членом ЦК ФАТХ Х.Шейхом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял Министра по гражданским делам Палестины, члена ЦК ФАТХ Хусейна Шейха, прибывшего в Москву в качестве спецпредставителя Президента Палестины М.Аббаса. Развернутые консультации с Х.Шейхом провел специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов.

Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских отношений с упором на задачу реализации договоренностей, достигнутых в ходе контактов на высшем уровне. При этом с палестинской стороны была выражена признательность за оказанное Москвой содействие в преодолении пандемии новой коронавирусной инфекции на территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа.

С российской стороны приветствовалось решение М.Аббаса о проведении всеобщих выборов в Палестине в три этапа: 22 мая – избрание членов Палестинского законодательного совета, 31 июля – Президента Государства Палестина, 21 августа – формирование Палестинского Национального совета. При этом была отмечена важность договоренности по вопросу о выборах в рамках контактов основных палестинских политических сил, в первую очередь ФАТХ и ХАМАС. Подчеркивалось, что успех согласованных демократических процедур станет решающим фактором в усилиях по скорейшему восстановлению палестинского национального единства на политической платформе ООП. В этом контексте была подтверждена неизменная готовность Москвы оказать поддержку таким конструктивным усилиям, в том числе путем организации очередной общепалестинской встречи в российской столице.

Констатировалось, что объединительная повестка дня для палестинцев приобретает ключевое значение для создания условий, необходимых для налаживания устойчивых палестино-израильских переговоров с целью решения всех вопросов окончательного статуса в соответствии с международно-правовыми решениями, принятыми в ООН и ее Совете Безопасности, прежде всего фундаментального принципа «двух государств».

Подчеркнута в этой связи ведущая роль ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС в качестве уникального и одобренного СБ ООН механизма сопровождения палестино-израильского переговорного процесса.