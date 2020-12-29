О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Высоким представителем Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций М.Моратиносом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял находящегося в Москве с визитом Высокого представителя Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций (АЦ) М.Моратиноса.

В центре переговоров была подготовка к проведению в России в мае 2022 г. по линии Межпарламентского союза и под эгидой ООН Всемирной конференции глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу на благо мира и человечества.

Обсуждены усилия Альянса в области укрепления межцивилизационного и межрелигиозного диалога, предотвращения конфликтов, имеющих цивилизационное, этническое или конфессиональное измерение. Подчеркнуты важность поддержания равноправного существования разных цивилизаций и неприемлемость распространения теорий об исключительности представителей отдельных рас, народов или религий. В этом контексте С.В.Лавров информировал об осуществляемых нами на данном направлении шагах, в том числе через принятие на ежегодной основе по инициативе России резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».