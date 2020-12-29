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18.01.2119:33
О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения А.Х.Айвазяном
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
18 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Армении А.Г.Айвазяна.
Продолжено обсуждение хода реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., договоренностей, достигнутых на московском саммите 11 января 2021 г., в том числе в контексте решения гуманитарных вопросов и налаживания многосторонней кооперации в регионе. Главы внешнеполитических ведомств также затронули ряд актуальных тем двусторонней и международной повестки дня.