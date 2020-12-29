О вызове в МИД России временного поверенного в делах Нидерландов

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

18 января в МИД России был вызван временный поверенный в делах Королевства Нидерландов в Российской Федерации Й.Рейнтьес, которому заявлен решительный протест в связи с безосновательным объявлением «persona non grata» в декабре 2020 г. двух дипломатических сотрудников Посольства России в Нидерландах за якобы деятельность, «несовместимую с их дипломатическим статусом».

В очередной раз власти Нидерландов прибегли к своему излюбленному приему выдвижения необоснованных и клеветнических обвинений. Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ.

Представителю Посольства Нидерландов объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации двух дипломатических сотрудников Посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок.