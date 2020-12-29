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18.01.2114:03

О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики С.Букадумом

51-18-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

17 января по инициативе алжирской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики Сабри Букадумом.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-алжирских отношений, включая сотрудничество в деле борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

 

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