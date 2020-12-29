О всеобщих выборах в Уганде

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 января в Республике Уганда состоялись всеобщие выборы. Согласно официальным данным Избирательной комиссии, победителем президентских выборов стал лидер правящего Движения национального сопротивления (ДНС), действующий глава государства Й.Мусевени, набравший 58,64% голосов избирателей.

Наблюдатели от международного и африканского сообщества отметили в целом организованный, спокойный характер процесса голосования, констатировали отсутствие серьезных нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления населения страны.

В Москве приветствуют успешное проведение президентских и парламентских выборов в Уганде и подтверждают нацеленность на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-угандийских отношений.