О вопросе уклонения ФРГ от назначения индивидуальных выплат ныне здравствующим блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В канун 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, отмечаемой 27 января 2021 г., и в связи с продолжающими поступать в адрес российских госорганов, включая МИД России, многочисленными обращениями граждан, переживших блокаду, хотели бы привлечь внимание к вопросу о выплате Германией индивидуальных компенсаций ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности.

Напомним, что в знак признания своей исторической ответственности за блокаду Ленинграда Правительством ФРГ в 2019 г. по согласованию с Правительством Российской Федерации и Администрацией г. Санкт-Петербурга было принято решение о добровольном гуманитарном «жесте», предусматривающем выделение 12 млн евро на цели модернизации «Госпиталя для ветеранов войн» в Санкт-Петербурге, а также создания в городе на Неве российско-германского Центра встреч по поддержке исторической памяти. Первые поставки медицинского оборудования начались, несмотря на пандемию, летом 2020 г. Со своей стороны, безусловно, поддерживаем эту инициативу и способствуем ее реализации, однако полагаем, что она носит промежуточный характер (в том числе поскольку ею не могут воспользоваться люди, проживающие за пределами Санкт-Петербурга – 33 тыс. чел. из зарегистрированных в России 123 тыс. блокадников) и не снимает с повестки дня вопрос о предоставлении Германией индивидуальных выплат всем без исключения блокадникам.

Германское правительство на протяжении многих лет предоставляет выплаты блокадникам еврейской национальности, осуществляемые по линии Международной еврейской конференции по материальным претензиям к ФРГ. При этом люди других национальностей, которые рядом с евреями переживали ужасы блокады, никаких компенсаций как не получали, так и не получают. Считаем, что это не соответствует принципам справедливости и равноправия. Неоднократно предлагали Берлину провести специальные консультации с тем, чтобы найти решение на основе принципов справедливости, морали и нравственности, без попыток прикрываться легалистскими отговорками, которые по сути оправдывают откровенную дискриминацию блокадников нееврейской национальности. К сожалению, нам последовательно отвечали отказом.

Считаем неубедительными утверждения Берлина о невозможности индивидуальных выплат из-за опасений создания «нежелательного прецедента», после которого Германию захлестнула бы волна требований компенсаций со стороны других пострадавших и разрушенных в результате гитлеровской агрессии стран. Такая аргументация несостоятельна.

С учетом исторического признания уникального по степени жестокости и неизбирательности характера ленинградской блокады все блокадники должны быть выделены в отдельную категорию жертв нацизма без дискриминации по признаку национальности.

Уместно упомянуть, что ранее многие годы германская сторона блокировала возможность «выплат признания» бывшим советским военнопленным, также ссылаясь на «прецедентные риски». Однако в итоге такие выплаты состоялись и не повлекли каких-либо претензий со стороны третьих стран.

Не могут быть приняты и ссылки на выполненные перед СССР репарационные обязательства как основание в отказе от предоставления индивидуальных выплат блокадникам-неевреям. Репарации явились итогом урегулирования на межгосударственном уровне, которое никоим образом не умаляет право российских граждан, пострадавших от военных преступлений, на компенсации в индивидуальном порядке. Всем, кто радеет за права человека, это должно быть абсолютно понятно.

В годовщину освобождения Ленинграда призываем ФРГ принять, наконец, решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам вне зависимости от их национальности. Уверены, что такой шаг получит большое символическое звучание в контексте беспрецедентного послевоенного примирения русских и немцев и будет по достоинству воспринят всеми блокадниками Ленинграда.