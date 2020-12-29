О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с личным представителем Председателя Палаты депутатов Ливии А.Салеха послом А.Бадри

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял личного представителя Председателя Палаты депутатов Ливии А.Салеха посла Абдельбасета Бадри.

В ходе состоявшейся беседы было обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Ливии и вокруг нее с акцентом на задачи скорейшего политического урегулирования ливийского кризиса в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН.