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15.01.2119:06

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с личным представителем Председателя Палаты депутатов Ливии А.Салеха послом А.Бадри

48-15-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

15 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял личного представителя Председателя Палаты депутатов Ливии А.Салеха посла Абдельбасета Бадри.

В ходе состоявшейся беседы было обстоятельно обсуждено развитие ситуации в Ливии и вокруг нее с акцентом на задачи скорейшего политического урегулирования ливийского кризиса в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН.

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