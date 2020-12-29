Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ о начале внутригосударственных процедур по выходу России из Договора по открытому небу

Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать запуск процесса выхода России из Договора по открытому небу?

Ответ: Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) коренным образом изменил конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушил баланс интересов государств-участников.

С самого начала мы предупреждали о серьёзных последствиях такого шага и для ДОН, и для европейской безопасности в целом.

Участие США в Договоре и возможность наблюдения за американской территорией было одним из важнейших условий его вступления в силу. Именно с учётом этого фактора наш парламент в 2001 г. ратифицировал ДОН, давая тем самым согласие на наблюдательные полёты над всей территорией России.

Последствия для европейской безопасности также очевидны – нанесён удар по одной из её опор. Государствам-участникам ОБСЕ из Вашингтона дан сигнал – эта опора не важна и ею можно просто пренебречь.

Для придания «благозвучия» своим шагам Вашингтон обвинил Россию якобы в недобросовестном выполнении Договора. Мы неоднократно дезавуировали все американские нападки и давали аргументированные ответы.

Наши же вполне обоснованные претензии США упорно игнорировали.

Так, в 2015 г. США вообще отказались допустить российский самолёт наблюдения Ан-30Б в пункт въезда/выезда на своей территории. С учётом того, что имеющий бóльшую дальность полёта самолёт наблюдения

Ту-154М-Лк1 в это время находился в ремонте, такой отказ означал полное закрытие их территорий для российских наблюдательных полётов.

США более 13 лет затягивали с формулировкой правил проведения полётов над своими удалёнными островным территориями и тем самым закрывали их от миссий наблюдения.

В нарушение Договора США установили максимальную дальность полётов над территорией Гавайских островов из расчёта не с аэродрома открытого неба, а с аэродрома дозаправки и противоправно сократили наблюдательные возможности на 260 км.

В 2017 г. американской стороной были отменены остановки для ночного отдыха экипажей российских самолётов наблюдения на аэродромах дозаправки Робинс (Robins) и Элсворт (Ellsworth). С учётом норм предельных нагрузок на экипаж это грубо нарушило права России

по выполнению наблюдательных полётов.

В 2017 г. США включили дальность транзитного полёта над водами открытого моря в максимальную дальность наблюдательного полёта. Тем самым они существенно уменьшили эффективность наблюдения своей территории.

При всех этих грубых нарушениях Договора со стороны США Россия продолжала выполнять свои обязательства по ДОН.

Когда США вышли из Договора и сняли с себя обязательства по приёму наблюдательных полётов над своей территорией, тенденция

к разрушению Договора приобрела необратимый характер.

Но и в этих условиях Российская Федерация предприняла максимум возможных усилий по спасению Договора и предложила оставшимся государствам-участникам предоставить твёрдые гарантии соблюдения ими своих обязательств о непередаче американцам данных, получаемых во время наблюдательных полётов над российской территорией. Одновременно мы запросили в соответствии с Договором подтвердить готовность обеспечить возможность наблюдения всей их территории, включая находящиеся там американские военные объекты.

Мы развернули кропотливую работу с партнёрами по урегулированию российских озабоченностей. Рассчитывали на конструктивный подход

со стороны стран Запада, которые так громогласно заявляли о своей приверженности ДОН. Однако политическая ориентация на США для них оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности.

От прямого ответа уклонились, упирали на то, что соответствующие обязательства якобы уже содержатся в самом Договоре и предложили продолжить обсуждение в рабочих органах ДОН.

Всё это выглядит как искусственное затягивание вопроса в ситуации, когда – по нашей информации из разных источников – Вашингтон в ходе контактов с европейскими союзниками требует от них взять обязательство делиться с американцами данными наблюдения за территорией России.

Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как по сути у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса – США – от российского наблюдения закрыли.

С учётом изложенных обстоятельств руководством страны было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН.