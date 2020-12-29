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15.01.2117:18
О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» С.В.Чупшевой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретился с генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» С.В.Чупшевой.
В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы международной деятельности Агентства, а также инициативы по поддержке лучших российских продуктов и решений высокотехнологической и социальной направленности.