О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» С.В.Чупшевой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретился с генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» С.В.Чупшевой.

В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы международной деятельности Агентства, а также инициативы по поддержке лучших российских продуктов и решений высокотехнологической и социальной направленности.