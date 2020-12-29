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15.01.2117:16
О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамова.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги саммита лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января 2021 г. в Москве, реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей, в том числе касающихся решения гуманитарных вопросов, запуска процесса разблокирования экономических и транспортных связей в регионе.
Был также затронут ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.