О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамова.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги саммита лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января 2021 г. в Москве, реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей, в том числе касающихся решения гуманитарных вопросов, запуска процесса разблокирования экономических и транспортных связей в регионе.

Был также затронут ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.