О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Государственным министром по иностранным делам ОАЭ А.Гаргашем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 января по инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Государственным министром по иностранным делам Объединенных Арабских Эмиратов Анваром Гаргашем.

В ходе беседы была затронута проблематика урегулирования военно-политического кризиса в Йемене, в том числе в связи с обсуждением развития обстановки вокруг этой страны в Совете Безопасности ООН.