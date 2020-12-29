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15.01.2116:31

О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Государственным министром по иностранным делам ОАЭ А.Гаргашем

44-15-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

15 января по инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Государственным министром по иностранным делам Объединенных Арабских Эмиратов Анваром Гаргашем.

В ходе беседы была затронута проблематика урегулирования военно-политического кризиса в Йемене, в том числе в связи с обсуждением развития обстановки вокруг этой страны в Совете Безопасности ООН.

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