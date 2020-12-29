Выступление Постоянного представителя Российской Федерации А.К.Лукашевича на специальном онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ 14 января 2021 года

На презентацию приоритетов

Действующего председателя ОБСЕ,

Министра иностранных дел Швеции А.Линде

Уважаемая госпожа Действующий председатель,

Внимательно выслушали Вашу презентацию. Швеция заступила на «капитанский мостик» нашей Организации на фоне измененного пандемией коронавируса привычного порядка вещей. Неустойчивая эпидемиологическая ситуация в мире накладывается на углубляющийся кризис доверия на пространстве ОБСЕ. Деградируют механизмы контроля в сфере военно-политической безопасности. Конфронтационная политика НАТО на «сдерживание» России продолжает нагнетать напряжённость. Постулируется принцип «гибкого» применения норм и принципов международного права. Избирательно применяется инструментарий Организации.

Но высокий потенциал ОБСЕ сохраняется. Широкий географический охват и правило консенсуса при принятии решений делают ее уникальным инструментом для поддержания мира и стабильности в Евроатлантике. Рассчитываем, что шведское председательство построит работу при безусловном соблюдении основополагающих принципов, зафиксированных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, включая уважение суверенитета государств, невмешательство во внутренние дела, урегулирование разногласий путем диалога на фактах, а не на политических спекуляциях. Определяющими остаются решения директивных органов в русле концепции всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве, равной и неделимой безопасности. Именно в соответствии с этой концепцией главы государств и правительств приняли в 2010 году на саммите ОБСЕ в Астане решение о формировании сообщества безопасности с охватом Европы, Евроатлантики и Евразии. Поэтому недопустимы попытки подменить данный фундамент неким «европейским порядком в сфере безопасности» (“European Security Order”).

Перед лицом многочисленных вызовов как никогда актуальна задача повышения эффективности ОБСЕ. В прошлом году мы выдвинули предложение о начале консультационного процесса о путях такого совершенствования с учётом имеющегося в нашей Организации значительного массива наработок. Призываем председательство в самое ближайшее время запустить полноценную реализацию этой инициативы.

Следует плотнее взаимодействовать с Организацией Договора о коллективной безопасности, Евразийским экономическим союзом, Содружеством Независимых Государств, Шанхайской организацией сотрудничества на базе «Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве».

Надеемся, что работа Форума по сотрудничеству в области безопасности и в рамках «структурированного диалога» будет вестись в профессиональном ключе с целью деэскалации военно-политической напряжённости.

Востребованы конструктивный подход к урегулированию внутриукраинского конфликта, содействие прямому диалогу его сторон – Киева, Донецка и Луганска – в минской Контактной группе. Шаги в сфере безопасности должны сопровождаться надлежащим выполнением политических положений «Комплекса мер». В условиях пандемии особо кощунственной выглядит социально-экономическая блокада Киевом жизнедеятельности Донбасса. Ожидаем, что шведское председательство обеспечит беспристрастную работу Спецмониторинговой миссии на Украине, а сама Миссия будет осуществлять сбалансированное наблюдение по обе стороны от линии соприкосновения, а также уделять должное внимание ситуации на остальной территории Украины в соответствии со своим мандатом. Это крайне актуально в свете усиления Киевом дискриминации неукраиноязычного населения.

Рассчитываем, что ОБСЕ сможет внести позитивный вклад в нагорнокарабахское урегулирование, вернуть динамику переговоров в формате «5+2» по Приднестровью, способствовать эффективным контактам представителей закавказских государств – Грузии, Абхазии и Южной Осетии – в рамках Женевских дискуссий. Призываем строить работу по Косово в статусно-нейтральном ключе согласно резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Важно сохранение высокого профиля ОБСЕ в противодействии всему комплексу новых вызовов. Необходимо сконцентрироваться на тех вопросах, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью наших граждан, без неуместного выпячивания тендерных и правозащитных аспектов.

Первостепенную важность имеет борьба с терроризмом. Следует пресекать финансовую и материальную подпитку террористов, фокусироваться на проблемах иностранных террористов-боевиков и распространения террористической идеологии, в том числе через Интернет и социальные сети. Главная роль тут принадлежит государственным структурам. Деятельность же негосударственных субъектов, включая гражданское общество и бизнес, не должна подменять такие усилия и может быть лишь вспомогательной.

Готовы к развитию сотрудничества по безопасности информационно-коммуникационных технологий. За последние годы тема стала одной из наиболее перспективных, в том числе благодаря неофициальной рабочей группе. Необходимо выполнять меры доверия для сокращения рисков конфликтов в этой сфере, не допуская милитаризации информационного пространства, вмешательства во внутренние дела государств и нарушения их «цифрового» суверенитета.

Разделяем стремление Стокгольма сохранить фокус на противодействии организованной преступности. Призываем уделять больше внимания борьбе с наркотрафиком. Наша Организация имеет для этого сильный мандат, экспертизу и тесно налаженное сотрудничество с Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Не приемлем планы провести осенью конференцию по неконсенсусной проблематике «реформы и управления сектором безопасности». Этот трек не является профильным для ОБСЕ. Нельзя отвлекать ограниченные ресурсы на продвижение темы, которая не подкреплена соответствующим мандатом и не имеет общего понимания у государств-участников.

Важной задачей остается сохранение конструктивного характера экономико-экологического измерения. Поддерживаем выбор Швецией проблематики создания равных возможностей для участия женщин в экономической деятельности в качестве основной темы 29-го Экономического и экологического форума. Готовы делиться российским опытом в деле повышения роли женщин в экономике.

Необходимо также сфокусироваться на преодолении экономических последствий распространения коронавируса. Надо способствовать восстановлению пострадавших от пандемии отраслей, в частности, туристической индустрии, развитию торгово-транспортной взаимосвязанности, упрощению таможенных и пограничных процедур в интересах сопряжения интеграционных процессов на пространстве ОБСЕ и формирования Большого Евразийского партнерства.

Как всегда, рассчитываем на экспертную поддержку со стороны Экономкоординатора.

Давно назрело реформирование гуманитарной «корзины» как самой политизированной. Требуется серьезно выправлять тематический и географический дисбалансы. Правозащитные институты ОБСЕ вовсе не «автономны», а подотчетны государствам-участникам и должны строго следовать своим мандатам и поручениям директивных органов. Вряд ли нам нужно повторение управленческого кризиса прошлого года.

Призываем шведское председательство своевременно согласовать «пакет» мероприятий на 2021 год. Пандемия, которая значительно подорвала жизненный уровень населения, ставит во главу угла защиту социальных и экономических прав.

Проявления расизма, неонацизма, агрессивного национализма и ксенофобии несут прямую угрозу безопасности наших разнообразных в этническом и конфессиональном плане обществ. Императивом является борьба с героизацией нацизма и фальсификацией истории.

Защита языковых и образовательных прав национальных меньшинств и общин, борьба с дискриминацией по религиозному признаку должны оставаться среди приоритетов. Необходимы меры по предотвращению оскорбления религиозных чувств верующих, разжигания межрелигиозной вражды и конфликтов на религиозной почве. Не теряет актуальности задача СМИД ОБСЕ в Базеле 2014 года по подготовке министерских деклараций против христиано- и исламофобии.

Требуется внимание к правам ребёнка, положению мигрантов, ликвидации безгражданства, невмешательству в частную и семейную жизнь, дискриминации в спорте. В этом же ряду – борьба с торговлей людьми, в том числе в целях сексуальной эксплуатации и извлечения органов, тканей и клеток человека. Обеспечение равенства женщин и мужчин должно вестись через предоставление равных возможностей, а не искусственное введение «гендерных квот».

На фоне глобальной зачистки информационного пространства и сетевых ресурсов, устроенной недавно ведущими частными IT-компаниями, отмечаем намерение Стокгольма продвигать свободу СМИ. Бесконтрольная частная цензура в «глобальной паутине», навязываемая всем нам по неким «условиям обслуживания» (terms of service), недопустима. Необходимо обеспечить право на доступ к информации.

Остро стоит вопрос о коллективной выработке единой методологии наблюдения за выборами. Так называемый «золотой стандарт» БДИПЧ оказался на деле дешёвой имитацией.

Отмечаем усилия председательства по поиску приемлемого для всех варианта сводного бюджета ОБСЕ на 2021 год. Второе бюджетное предложение является шагом в правильном направлении, хотя пока нет согласия по целому ряду аспектов. Не обоснован реальный рост расходов БДИПЧ. Но мы готовы конструктивно участвовать в дискуссии для скорейшего принятия бюджета.

Рассчитываем, что председательство не станет отступать от консенсусных подходов, функционируя строго в рамках решений СМИД в Порту 2002 года о роли Действующего председательства и Постоянного совета № 485 от 2002 года о публичных выступлениях от имени Организации. Отвергаем Ваше, уважаемая госпожа Действующий председатель, высказывание по Крыму. Полуостров стал неотъемлемой частью Российской Федерации в результате демократического выбора народа в полном соответствии с международным правом.

В заключение процитирую слова Премьер-министра Швеции Стефана Лёвена в ходе V Арктического форума в Санкт-Петербурге в 2019 году: «По некоторым политическим вопросам у нас мнения совпадают, по другим вопросам у нас мнения расходятся. Но я думаю, что, конечно, есть вопросы, которые составляют общий интерес, и их надо обязательно развивать». В Стокгольме всегда могут рассчитывать на российскую поддержку инициатив, которые будут способствовать устойчивому миру и единству. Это показал и недавний опыт СМИД ОБСЕ в Тиране.

Желаем Вам лично и всему шведскому председательству эффективной работы как подлинно «честного брокера».

Благодарю за внимание.