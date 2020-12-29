Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 15 января 2021 года

Об онлайн пресс-конференции Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам внешнеполитической деятельности в 2020 году

18 января состоится традиционная ежегодная пресс-конференция Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова, которая будет посвящена основным внешнеполитическим итогам 2020 года. Она впервые пройдет в дистанционном, онлайн формате.

К участию в пресс-конференции приглашаются представители отечественных и зарубежных СМИ.

Анонс опубликован на сайте МИД России (https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4520005).

Аккредитация для представителей СМИ открыта со вчерашнего дня и продлится до 18.00 сегодняшнего дня, 15 января 2021 г.

Есть и еще одно нововведение. С учетом ограниченных технических и временных возможностей пресс-конференции ответы на вопросы, не прозвучавшие в ходе нее, будут предоставлены позже тем, кто их задавал.

Можно оставлять вопросы и интересующие темы в соответствующей графе при заполнении заявки на аккредитацию.

О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Высоким представителем Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций М.Моратиносом

18 января состоится встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Высоким представителем Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций М.Моратиносом, который будет находиться с визитом в Москве.

Одной из основных тем переговоров станет ход подготовки к проведению в России в мае 2022 г. Межпарламентским союзом при участии ООН Всемирной конференции глав государств, парламентариев и представителей мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

Приветствуем активное подключение Альянса к подготовке и работе Всемирной конференции. Поддерживаем его участие во всех инициативах, направленных на достижение согласия между представителями различных этнических, конфессиональных и культурных групп.

В рамках пребывания М.Моратиноса в российской столице запланированы также его встречи в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и с лидерами российских традиционных религиозных общин.

О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с послами государств-участников СНГ

21 января в Москве состоится традиционная встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с послами государств-участников СНГ, аккредитованными в России.

В ходе беседы планируется подвести итоги совместной работы в рамках интеграционных объединений на постсоветском пространстве в 2020 г., обсудить дальнейшие шаги по наращиванию многопланового сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области обеспечения безопасности.

Запланирован также обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам.

О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто

22 января в Москве состоится встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто.

В рамках беседы предполагается «сверить часы» по обширному спектру вопросов двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых 30 октября 2019 г. в Будапеште в ходе переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с Премьер-министром Венгрии В.Орбаном. На повестке дня – обсуждение практических аспектов выстраивания двустороннего диалога, взаимодействия по преодолению коронавирусной инфекции.

Состоится обмен мнениями по ряду актуальных международных и европейских тем, включая проблематику урегулирования внутриукраинского кризиса и обеспечения языковых прав нацменьшинств на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Нагорного Карабаха.

О рабочем визите в Российскую Федерацию Министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа

26 января Министр иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зариф будет находиться в Москве с рабочим визитом, в ходе которого состоятся его переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая обстановку в районе Нагорного Карабаха, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане и зоне Персидского залива.

Намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь, ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также перспектив наращивания культурно-гуманитарных связей.

Российско-иранские отношения продолжают активно развиваться, о чем свидетельствует интенсивный и доверительный диалог на высшем уровне – в минувшем году президенты наших стран четырежды общались по телефону. Несмотря на ограничения, обусловленные пандемией новой коронавирусной инфекции, между Россией и Ираном поддерживаются регулярные контакты, в том числе по линии глав внешнеполитических ведомств, представителей парламентов, министерств и ведомств, а также деловых кругов двух стран.

О блокировании американским банком российской гуманитарной финансовой помощи странам Центральной Америки

Хотели информировать о вопиющем факте противодействия гуманитарному сотрудничеству России с иностранными государствами.

В ноябре 2020 г. на Центральную Америку обрушились сразу два урагана – «Эта» и «Йота», которые нанесли большой ущерб экономике и жителям субрегиона.

В этих условиях руководство Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) обратилось к нашей стране с просьбой об оказании неотложной помощи. В ответ Правительством Российской Федерации было принято решение направить в адрес ПАРЛАСЕН средства на закупку фильтров для очистки воды с целью обеспечения населения пострадавших районов питьевой водой и предотвращения распространения опасных заболеваний.

Однако американский «Ситибанк», выступивший банком-посредником при осуществлении перевода, сначала задавал массу «уточняющих» вопросов, интересовался некой «дополнительной информацией» (особенно запомнился вопрос, что за организация МИД России и чем она занимается), а после двухнедельных проволочек и вовсе возвратил средства отправителю, т.е. российской стороне.

Ожидаем от руководства банка разъяснения причин принятого им решения, которое наносит колоссальный имиджевый удар по этой финансовой структуре. Рассчитываем также на соответствующий комментарий Госдепартамента США, который выступает «борцом» за права человека и помощь простым гражданам в тяжелых ситуациях.

Считаем этот случай возмутительным. Это вопиющий пример преднамеренного препятствования со стороны США оказанию гуманитарной помощи нуждающимся странам. Не видим иных логических объяснений этому, кроме политики применяемых Вашингтоном экономических санкций в отношении России.

Со своей стороны хотели бы подтвердить нашим центральноамериканским партнерам готовность к продолжению сотрудничества, в том числе в рамках диалогового механизма Россия – Центральноамериканская интеграционная система с учетом предоставленного нам статуса наблюдателя при этой организации. Будем действовать в этом ключе, даже несмотря на искусственно создаваемые извне трудности.

О включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма

Как очередной абсолютно неконструктивный шаг восприняли новость о повторном включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма, из которого она была исключена в 2015 году. Это решение наглядно демонстрирует неспособность Вашингтона проводить последовательный внешнеполитический курс, основанный на объективных реалиях и трезвых выверенных оценках происходящего вокруг.

Не было ожиданий услышать нечто адекватное относительно регионов, о которых в Вашингтоне имеют достаточно смутное представление. Но речь идет о том регионе, к которому США непосредственно принадлежат. Их связывает общая длительная, разная, сложная история, но, по крайней мере, хотя бы эта часть всемирной истории должна быть известна Соединенным Штатам.

Весьма одиозно смотрятся обвинения в адрес Острова Свободы в предоставлении убежища колумбийским «повстанцам» из «Армии национального освобождения». Последние – и это, кстати, признают в самом Госдепартаменте – прибыли на Кубу в рамках внутриколумбийских мирных переговоров. Получается, Гавану наказывают за ее усилия по содействию диалогу, мирному урегулированию конфликта и национальному примирению. По такой своеобразной внешнеполитической логике, что называется, «ни одно доброе дело не остается безнаказанным».

В целом США действуют в условиях коллективного неприятия мировым сообществом их кубинской политики. Это следует из итогов ежегодного практически единогласного одобрения антиблокадной резолюции Генассамблеей ООН. Сейчас же – в условиях пандемии коронавирусной инфекции – США дискредитируют себя в глазах всех, кто не понаслышке знаком с самоотверженной работой кубинских врачей в десятках стран мира. На этом фоне, если Куба и заслуживает включение в какой бы то ни было список, то только пионеров международной бескорыстной солидарности и помощи.

Рассчитываем, что решения США на кубинском направлении будут опираться на проверенные факты и отвечать подлинным интересам народов двух стран.

Когда Вашингтон обвиняет Гавану в спонсировании террористов, разве это не тот самый «фейк-ньюс», с которыми коллективно якобы борются США? Ведь это же ложь, неправда, которой был предоставлен государственный статус. У этой лжи есть официальный статус, т.к. это политика, официально проводимая Вашингтоном.

О тюрьме Гуантанамо

В этом году исполняется 19 лет печально известной тюрьме в Гуантанамо. Несмотря на неоднократные ежегодные призывы международного сообщества закрыть этот позорный институт средневековых пыток, Гуантанамо продолжает функционировать и по сей день.

Содержащиеся там заключенные находятся в полном правовом вакууме: им не предъявляют обвинений, они лишены доступа к компетентному, беспристрастному, справедливому и независимому судебному разбирательству. Жестокое бесчеловечное обращение в этой тюрьме поставлено на системную основу. Бессрочность заключения и неизвестность дальнейшей судьбы также представляют собой скрытую форму пытки, которая приносит невыносимые моральные страдания как самим арестантам, так и их родным и близким. Не выдерживая нечеловеческих условий содержания и методов допросов, заключенные Гуантанамо умирают. Хотя истинные обстоятельства их смерти по-прежнему неизвестны.

Абсурдно об этом говорить в первой четверти XXI века, но приходится. Принятые американской администрацией антипыточные законодательные и правоприменительные меры не могут рассматриваться как полное выполнение Вашингтоном своих обязательств по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г., которая ввела абсолютный запрет на пытки. Сожалеем, что власти США до сих пор не предприняли реальных шагов по привлечению к ответственности лиц, включая занимающих высшие государственные должности, причастных к связанным с пытками преступлениям. Может американским законодателям следует разработать акт Гуантанамо и начать по нему привлекать к ответственности своих же американских чиновников?

Исходим из необходимости незамедлительного и беспристрастного расследования всех фактов чрезвычайной выдачи, секретного содержания, применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, совершенных в том числе под предлогом борьбы с терроризмом. Считаем недопустимым сохранение безнаказанности всех причастных к таким преступлениям.

Выражаем надежду на то, что новая администрация США выполнит данные в свое время Вашингтоном обещания и незамедлительно закроет тюрьму в Гуантанамо, предоставит ее заключенным доступ к справедливому, независимому и беспристрастному правосудию, проведет необходимые расследования и привлечет всех виновных, в т.ч. занимающих самые высокие государственные должности, к ответственности за санкционирование, попустительство или участие в тайном содержании под стражей, произвольных арестах гражданских лиц, пытках, ненадлежащем обращении и применении допросов с пристрастием, в том числе под предлогом борьбы с терроризмом.

Об очередном антироссийском заявлении Госдепартамента США

С удивлением ознакомились с опубликованным 13 января с.г. заявлением Госдепартамента, приуроченным ко Дню российской печати и содержащим очередную порцию критических комментариев о несоблюдении прав журналистов и представителей НПО в нашей стране. Показательно, что это обращение было записано представителями Госдепартамента исключительно на русском языке. Нет английского варианта, но мы восполнили этот пробел – перевели текст с русского на английский. Американская аудитория должна знать, чему их чиновники Госдепартамента поучают другие страны мира. Это противоречит тому, что американские же чиновники и политики совершают на своей собственной территории. Поэтому это сообщение было записано на русском. Английский перевод готов. Американские журналисты могут с ним ознакомиться. Там много интересного, в том числе о позиции США в отношении прессы.

О «твитах» Госсекретаря США М.Помпео относительно российско-американских отношений

Уже не раз отмечали, что отношения между Москвой и Вашингтоном, к сожалению, являются заложником внутриполитической межпартийной борьбы в США. Целая серия антироссийских «твитов» от Госсекретаря США М.Помпео – это очередная попытка уходящей Администрации «подсветить свои успехи» на ниве разрушения двусторонних отношений и «обслужить» внутреннюю потребность тех, кто выступает за дальнейшее ухудшение взаимоотношений с Россией. Возможно, это попытка, пока не заблокировали, написать что-то яркое и запоминающееся.

Согласны с М.Помпео, что нормализации диалога за прошедшие четыре года с Соединенными Штатами так и не произошло. В Вашингтоне даже успели записать нас в разряд «врагов Америки». Недружественные и деструктивные шаги США, направленные на углубление кризиса в двусторонних делах, включали введение разнообразных антироссийских санкций, фактически слом всей существовавшей архитектуры контроля над вооружениями и многое другое. С сожалением приходится констатировать, что с Администрацией Д.Трампа путей улучшения наших отношений найти не удалось, но не по нашей вине. Как результат – были заблокированы любые позитивные сдвиги в российско-американском сотрудничестве.

Подтверждаем, что вести разговор с нами языком угроз и запугивания с целью добиться односторонних уступок бесперспективно и контрпродуктивно. Осознаем риск для возможной дальнейшей деградации ситуации, однако выбор в данном случае за американцами. Считаем, что для начала нужно прекратить манипуляции общественным мнением в самих Соединенных Штатах, остановить кампанию русофобии, активно проводимую среди американского народа, и прикрыть этот поток «фейк-ньюс» в отношении нашей страны, спонсируемый и лоббируемый определенной частью американского политического истеблишмента.

Со своей стороны остаемся готовы совместно обсуждать накопленные «раздражители», если у Вашингтона появится такой здоровый интерес.

О высказываниях Госсекретаря США по тематике Договора о РСМД

Обратили внимание на высказывания Государственного секретаря США М.Помпео по тематике Договора о РСМД, опубликованные 11 января с.г. в рамках подведения итогов деятельности уходящей американской администрации.

Последние дни нахождения в должности, с одной стороны, представляются неплохим моментом для объективного анализа того, что было совершено, и для определения областей, в которых сменщикам предстоит дополнительно потрудиться, в том числе для выправления сложившейся ситуации. С другой стороны, судя по заявлениям М.Помпео, покидающая свои посты американская внешнеполитическая команда по-прежнему не осознаёт результатов и последствий своей разрушительной деятельности в области контроля над вооружениями и продолжает заниматься откровенной подтасовкой фактов.

Госсекретарь пытается представить слом ДРСМД, осуществлённый под абсолютно надуманным предлогом, как чуть ли не «эпохальное достижение» администрации Д.Трампа. Он утверждает, что развал данного соглашения укрепил безопасность США, которые до этого проявляли «глупость», так как якобы соблюдали Договор на фоне «российских нарушений» и «разоружались односторонним образом».

Это очередной набор пропагандистских мифов США в отношении ДРСМД, лживость которых неоднократно демонстрировалась российской стороной. Истинное положение дел и необходимая аргументация подробнейшим образом представлены в профильном тематическом разделе на Интернет-портале МИД России. В частности, даны разъяснения по итогам реализации ДРСМД к началу 1990-х годов, когда нашей страной было ликвидировано в два раза больше ракет, чем США, включая не подпадающий под согласованные в Договоре параметры дальности комплекс «Ока». Также в деталях разобрана ситуация с отсутствием каких-либо доказательств так называемых «российских нарушений», рассмотрены вопросы, связанные с многолетним несоблюдением указанного соглашения США и блокированием Вашингтоном российских инициатив по запуску предметного и профессионального взаимодействия в целях урегулирования на взаимной основе встречных озабоченностей сторон.

Не станем в очередной раз детально углубляться в историю наших разногласий с США в контексте ДРСМД. Однако хотели бы вновь призвать американскую сторону обратить должное внимание на российские предложения, направленные на предотвращение возникновения в Европе нового ракетного кризиса и недопущение нового витка гонки ракетных вооружений в АТР. Эти предложения по-прежнему актуальны. Применительно к европейскому пространству они изложены, в частности, в заявлении Президента Российской Федерации В.В.Путина по данной теме от 26 октября 2020 г.

Рассчитываем на готовность новой администрации США сделать выбор в пользу конструктивного взаимодействия по этому и другим вопросам международной безопасности.

Об обвинениях в адрес России в связи со взломом американских информационных ресурсов

Регулярно звучащие из США сообщения об атаках хакеров, «вероятно, российского происхождения», на государственные и негосударственные информационные ресурсы США уже приобрели рутинный характер. Опубликованное от имени Президента Д.Трампа совместное заявление Федерального бюро расследований, Агентства национальной безопасности, Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры и Офиса директора Национальной разведки о якобы очередной такой атаке свидетельствует лишь об одном: уходящая администрация напоследок решила повысить ставки. Такое впечатление, что, объединив сразу четыре силовых ведомства в клевете в адрес России, Президент США пытается «прикрыть спину» перед демократами и их угрозой объявить импичмент. Не исключаем и дальнейшую «игру» уходящей администрации, а именно попытки создать дополнительные препятствия для будущей и помешать избранному президенту принять меры по восстановлению предметного диалога с Россией в сфере международной информационной безопасности.

Хотели бы вновь напомнить американской стороне о заявлении Президента Российской Федерации В.В.Путина от 25 сентября 2020 г., содержащем в себе целый ряд комплексных предложений по возвращению к эффективному взаимодействию на данном направлении.

Для урегулирования конкретных претензий призываем американских коллег не бросаться необоснованными, ложными обвинениями, а пользоваться официальными каналами обмена информацией между Россией и США о компьютерных инцидентах, установленными в 2013 г. В 2018 г. в России начал свою работу Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, на который возложены задачи по обеспечению взаимодействия нашей страны с иностранными государственными и негосударственными игроками по данной проблематике.

О высказываниях официальных лиц ФРГ

Не перестают удивлять представители официального Берлина, которые вновь отметились выпадами антироссийского характера. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью агентству «ДПА» 30 декабря 2020 г. обвинил нашу страну в «блокировании всех предложений Генерального секретаря ООН» по реформе организации и ее Совета Безопасности.

Такие непрофессиональные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Странно, что Х.Маас ничего об этом не знает, а если знает, то это уже дезинформация. Хотели бы напомнить, что Россия последовательно выступает за выработку в рамках межправительственных переговоров такой модели реформы, которая пользовалась бы максимально широкой (оптимально – консенсусной) поддержкой государств-членов – гораздо более значительной, чем две трети формально необходимых голосов.

Неоднократно заявляли, что поддерживаем реформирование Совета Безопасности ООН через расширение представительства в нем стран Африки, Азии и Латинской Америки. В нынешнем составе СБ ООН, в т.ч. его постоянной «пятерке», наблюдается очевидная перепредставленность отдельных регионов, в первую очередь, существующей в рамках ООН региональной группы западноевропейских и других государств, куда входят в том числе США. Понимаю, что эта перепредставленность вызывает у ФРГ ностальгические чувства, хочется ее сохранить. Но это не означает, что нужно обвинять Россию в том, что она не делала.

При этом усилия по приданию Совету более представительного характера, с нашей точки зрения, не должны отразиться на его эффективности и работоспособности.

Продолжает упражняться в антироссийской риторике и Министр обороны ФРГ А.Крамп-Карренбауэр. Рассуждая в авторской статье в издании «Фокус» от 10 января с.г. о новых реалиях в сфере политики безопасности, она усмотрела «масштабное наращивание вооружений Россией у восточных границ НАТО», что якобы подтверждает важность и своевременность политики «устрашения» нашей страны, являющейся, в интерпретации А.Крамп-Карренбауэр, предпосылкой для неких договоренностей с позиции силы. С этой позиции Министр обороны ФРГ нацелилась отстаивать по всему миру демократические ценности и права человека, способствовать мирному разрешению конфликтов, а также продвигать международные «правила» и даже принципы мультилатерализма. С позиции силы будут прививать демократию? Интересный поход. Новый для последних десятилетий, т.к. ранее некоторые страны уже упражнялись в подобном, но не получилось.

Неоднократно указывали Берлину, опираясь в т.ч. на конкретные исторические примеры, на контрпродуктивность любых попыток с его стороны разговаривать с кем-либо и, тем более, с нами с позиции силы (как мы знаем, Германия прошла через большую трагедию в XX в., когда пыталась разговаривать с миром с такой позиции). В очередной раз хотели бы напомнить, что не Россия приближалась к границам альянса, а НАТО (совокупные военные расходы которой многократно превышают российские), вопреки звучавшим в 90-е гг. обещаниям западных партнеров провела две волны расширения на восток, наращивая военную инфраструктуру и активность у российских рубежей.

Достаточно странно выглядят поступающие регулярно от высшего политического руководства ФРГ сигналы, согласно которым Россия представляет собой угрозу для Германии. Интересно, на основе каких фактов? Более того, такие оценки приобретают доктринально-директивный характер, отражаясь в правительственных решениях и программах Германии. Чтобы подобные заявления не рассматривались в качестве фейков, необходимо предоставить факты.

Хотелось бы надеяться, что в Берлине (лучше раньше, чем позже) возобладает реализм в стратегии применительно к России. Со своей стороны будем готовы к взаимоуважительному и откровенному диалогу с ФРГ по самому широкому спектру актуальных международных проблем и двусторонних вопросов на основе взаимопонимания.

О финансировании Нидерландами террористической группировки в Сирии

Не успел успокоиться скандал с оказанием Нидерландами помощи сирийским группировкам, подозревающимся в совершении противоправных деяний на территории Сирии, как вскрылись новые факты о финансировании Гаагой террористов.

Стало известно, что голландское правительство на протяжении многих лет оказывает материальную поддержку т.н. «Сирийской ассоциации гражданского достоинства», во главе которой стоит один из бывших лидеров действующей в Сирии группировки «Ахрар аш-Шам». Показательно, что в самих Нидерландах её члены осуждены за терроризм. Однако для министров иностранных дел и юстиции Нидерландов это не является препятствием для выделения денежных средств нидерландских налогоплательщиков этим военным преступникам. Почему-то указанная группировка не внесена в национальный перечень террористических организаций, хотя на этот счет есть вердикт собственного голландского суда.

В то же время в прошлом году Королевство объявило о намерении начать разбирательство против Дамаска из-за якобы нарушений им своих обязательств по Конвенции против пыток. Где логика? Это ли не очередное проявление откровенных, неприкрытых двойных стандартов и ужасающего лицемерия официальной Гааги?

Могу ответить на этот вопрос. Да, это они. Только проблема уже не в риторике, не в демонстрации алогичности действий западных партнеров и несостыковке их лозунгов с практическими шагами. Вопрос в том, что они планомерно наносят удар по тому, что сами строили, – демократической системе. Вопрос к американским партнерам: когда вы объявите Нидерланды страной, которая помогает и финансирует террористические организации, как вы сделали с Кубой?

О террористической угрозе в приграничье Мали, Нигера и Буркина-Фасо

Обеспокоены серьезным ухудшением ситуации в области безопасности в Сахаро-Сахеле – так называемом «треугольнике» Липтако-Гурма - на стыке границ Мали, Нигера и Буркина-Фасо, где наблюдается существенный рост активности многочисленных террористических группировок, аффилированных с ИГИЛ и «Аль-Каидой».

28 декабря 2020 года в результате подрыва бронемашины в Мали вблизи границы с Буркина-Фасо погибли четверо французских военнослужащих. Потери Парижа, таким образом, с момента введения в Мали в 2013 году французского контингента достигли порядка полусотни человек. Этот теракт стал своеобразным ответом на осуществленную 24 декабря в районе Липтако-Гурма спецоперацию, в ходе которой были ликвидированы более 10 террористов.

Буквально два дня назад Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали понесла очередные потери - от рук террористов погибли трое миротворцев - граждан Республики Кот-д'Ивуар.

2 января с.г. в Нигере в преддверии второго тура президентских выборов исламисты-радикалы провели крупный теракт, совершив нападение на две деревни, расположенные поблизости от границы с Мали. Погибли более 100 мирных жителей, десятки ранены. 13 декабря 2020 года за несколько часов до муниципальных выборов экстремистами был захвачен и удерживался населенный пункт Тумур. Убито более 30 человек, сожжено около 800 жилых домов.

Решительно осуждаем совершенные экстремистами преступления, выражаем соболезнования и сочувствие родным и близким погибших.

Неизменно поддерживаем усилия, предпринимаемые на региональном и международном уровнях, по противодействию террористической угрозе в Сахаро-Сахельской зоне. Будем и далее оказывать необходимое содействие государствам региона в соответствующих вопросах, включая повышение боеспособности вооруженных сил, подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

О передаче белорусской стороне тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции

5 января с.г. Россия на безвозмездной основе передала Республике Беларусь 300 наборов тест-систем и реагенты, произведенные в Федеральном бюджетном учреждении науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Их хватит для проведения 30 тысяч исследований по диагностике COVID-19.

Гуманитарный груз был доставлен специальным транспортом в Минск, в Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и социального здоровья. В церемонии передачи препаратов участвовали Министр здравоохранения Республики Беларусь Д.Л.Пиневич, его заместитель, главный санитарный врач страны А.А.Тарасенко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси Д.Ф.Мезенцев.

Ранее, в 2020 году Беларуси передавались на безвозмездной основе 240 тест-систем и реагенты для проведения 24 тысяч лабораторных исследований, а также наборы респираторов и иных индивидуальных средств защиты. Оказывалось содействие по возвращению белорусских граждан на родину российскими вывозными рейсами.

Российская сторона продолжит всемерную помощь братской Беларуси в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе через иммунизацию населения республики российскими вакцинами.

О разрушении памятника советским и польским парашютистам в Польше

В Польше продолжается война с мемориальным наследием. По решению польских властей был частично разрушен памятник советским и польским парашютистам, находящийся возле деревни Соколово в Великопольском воеводстве. С него удалили фамилии советских и польских воинов, ликвидировали надпись, увековечивающую подвиг десантировавшихся в этом месте в 1944 году советских и польских солдат из действовавшей в тылу у немцев десантно-диверсионной группы лейтенанта С.Иляшевича 1-й Армии Войска Польского.

Обычно то, о чем я сейчас говорю, совершается вандалами. Мы так и называем это актами вандализма. Сейчас я говорю о том, что делает официальная польская власть. Не употребляю этих слов не из-за того, что подобные действия не подходят под данную квалификацию, а потому что мы даем шанс польскому правительству реабилитироваться.

Насколько нам известно, сейчас решается вопрос, будет ли памятник демонтирован полностью или оставлен с некой новой обезличенной надписью. И то и другое является нарушением российско-польского межправительственного соглашения от 1994 года о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. Обращаем внимание Варшавы, что данный мемориальный объект включен в подготовленный совместно российской и польской сторонами в 1997 году «Перечень памятных мест советских защитников отечества, павших на территории Республики Польша».

Как мы видим, в попытках переписать историю, вычеркнув из нее неугодные страницы, в Польше не останавливаются и перед тем, чтобы вместе с именами воинов Красной Армии стереть из памяти и имена польских борцов с нацизмом.

Российская сторона требует от Варшавы соблюдения своих обязательств в мемориальной сфере и возвращения первоначального вида памятнику парашютистам.

Об акте вандализма в отношении памятника красноармейцам в Чехии

Решительно осуждаем совершенный 5 января с.г. в пригороде чешского г.Острава возмутительный акт вандализма в отношении памятника красноармейцам, освобождавшим этот регион в апреле 1945 года.

Рассчитываем, что чешскими властями будут установлены личности виновных для привлечения их к ответственности, а также приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Нельзя не сказать и о том, что произошедшее не оставило безучастной местную общественность. Ее представители также оперативно привлекли к совершенному акту вандализма внимание правоохранительных органов. В результате было возбуждено уголовное дело. Муниципальные власти привели памятник в порядок.

Об акте вандализма на захоронении воинов-освободителей в Херсоне

Вслед за традиционными факельными шествиями (мы говорим об этом в 2021 году в отношении Украины) в начале января с.г. по случаю очередной годовщины со дня рождения нацистского преступника Бандеры на Украине вновь имели место акты вандализма и надругательства над мемориальными объектами Великой Отечественной войны. 12 января с.г. вандалы не пощадили братскую могилу воинов-освободителей Херсона, разбиты и осквернены 17 надгробий.

Мэр Херсона заявил, что виновные будут выявлены и привлечены к ответственности. Хочется надеяться, что его слова не останутся пустым звуком, и ему позволят это сделать националисты.

Напомним, что за период оккупации города было расстреляно и замучено 17 тысяч мирных советских граждан, в том числе детей. В лагере военнопленных погибло 40 тысяч советских воинов. В Германию было угнано свыше 15 тысяч жителей города и окрестных поселков.

Издевательство над памятью воинов Красной Армии, отдавших свои жизни в борьбе с фашистскими захватчиками и освободивших город от трехлетней оккупации, наглядно демонстрирует, к чему привела политика «декоммунизации», проводимая Киевом в последние годы. Попытки фальсификации истории, героизации нацистских приспешников на государственном уровне вылились в потерю моральных ориентиров в обществе, разгул праворадикальных группировок и ощущение полной безнаказанности у творящих бесчинства нарушителей закона.

Осуждаем подобные варварские акции, призываем провести доскональное расследование и наказать всех виновных.

Но начинать надо не с этого, а с осуществления настоящей ревизии собственной современной идеологии на Украине.

О проекте «Место памяти»

С нашей стороны делаем все возможное для защиты памятников и истории непосредственно «на земле».

Хотела бы напомнить о проекте Российского военно-исторического общества «Место памяти». Все желающие граждане могут нанести на виртуальную карту информацию о советских мемориалах Великой Отечественной войны, включая фотографии, внести таким образом свой вклад в сохранение исторической правды.

Особенно актуально это для стран, в которых наши памятники, наше наследие находятся под угрозой стихийного и государственного вандализма. В данной работе уже активно участвуют российские загранучреждения - посольства и генеральные консульства. Наши дипломаты по-настоящему, от души участвуют в этой акции. Призываем неравнодушных сограждан объединить усилия с нашими коллегами.

Об открытии первого в Таджикистане русского культурно-просветительского центра

10 января с.г. в г.Турсунзаде состоялась церемония открытия первого в Таджикистане русского культурно-просветительского центра. Проект реализован по инициативе общественной организации российских соотечественников «Русская община» при поддержке Посольства Российской Федерации и местных властей.

Признательны Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) за предоставление помощи, в частности помещений под центр, на безвозмездной основе. В его оснащении также приняли участие Посольство Российской Федерации в Республике Таджикистан, представительство Россотрудничества, 201-я российская военная база, представители бизнеса наших стран, общественные объединения, Душанбинская и Таджикистанская Епархия Русской православной церкви.

В центре функционируют кабинеты русского языка и литературы, математики, информатики. Имеются художественная студия, читальный зал и библиотека. Дополнительно планируется организовать занятия для абитуриентов, готовящихся к поступлению в российские вузы.

О 65-летии установления дипотношений между Россией и Либерией

11 января с.г. исполнилось 65 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Либерией, с которой наша страна поддерживает традиционно дружественные связи.

Либерия - одно из наиболее примечательных в историческом плане государств континента, обязанное своим появлением потомкам вывезенных в Северную Америку африканских рабов. Именно они решили вернуться на родину предков и создать собственное государство. Так, в 1822 году была основана колония «свободных цветных людей», получившая через два года название Либерия. 26 июля 1847 года поселенцы провозгласили независимость Республики Либерии. Уникальность этого государства еще и в том, что оно смогло сохранить свою независимость во время колониального раздела Африки.

В прошедший период российско-либерийские отношения строились на принципах равноправия и взаимного уважения в интересах укрепления мира и стабильности на Африканском континенте. Между Москвой и Монровией поддерживался политический диалог, прилагались усилия по максимально полному раскрытию потенциала сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Значимым событием в развитии двусторонних контактов стало участие либерийской делегации во главе с Вице-президентом Либерии Дж.Ховард-Тэйлор в саммите и экономическом форуме Россия - Африка 23 - 24 октября 2019 года в г.Сочи. По итогам этих мероприятий были уточнены направления дальнейшего продвижения двустороннего взаимодействия в различных областях, включая энергетику и разработку природных ресурсов.

Рассчитываем на поступательное развитие и в будущем всего комплекса двусторонних отношений. Желаем народу Республики Либерии мира, процветания и благополучия.

О проекте «Гастрономическая карта России 2021»

Прошлый год ознаменовался успешным сотрудничеством федерального проекта «Гастрономическая карта России» с Министерством иностранных дел Российской Федерации и ГлавУпДК при МИД России. В течение прошлого года состоялись презентации «региональной кухни» от шеф-поваров и производителей - участников федерального проекта «Гастрономическая карта России» из более чем 25 регионов страны.

В текущем 2021 году ГлавУпДК исполняется 100 лет. В рамках юбилейного года в партнерстве с «Гастрономической картой России» будет запущен ряд совместных проектов, призванных познакомить аккредитованных в Российской Федерации дипломатов из разных стран мира с гастрономическим и туристическим потенциалом нашей страны, с богатыми кулинарными традициями более 190 народов, населяющих российские регионы, с различными кулинарными вариациями.

Мы также активно взаимодействуем с «Гастрономической картой России». Представляю, что сейчас испытывают журналисты, которые к нам подключены, потому что обычно в новогодний период и во время праздников устраивали здесь дегустации российской кухни. Сейчас все онлайн, давайте ждать лучших времен. Думаю, возобновим наши традиции.

Из ответов на вопросы:

Вопрос: Россия – главный посредник по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом говорится регулярно, и ни для кого это не секрет. Москва на самых разных уровнях неоднократно указывала на то, что важно установление мира между народами на бытовом уровне, нахождение общих точек соприкосновения. Насколько возможна такая инициатива со стороны Москвы, как создание совместных площадок для диалога азербайджанской и армянской интеллигенции, представителей общественности, каких-то совместных мероприятий гуманитарного созидательного характера при согласии Баку и Еревана, направленных на сближение?

Ответ: Мы всячески приветствовали бы налаживание прямого диалога между азербайджанской и армянской интеллигенцией, а также проведение двумя странами совместных мероприятий гуманитарного характера.

На наш взгляд подобные инициативы способствуют формированию атмосферы примирения, доверия, взаимопонимания, идут на пользу как азербайджанскому, так и армянскому народам, и в принципе всему региону Южного Кавказа, а, значит, и Российской Федерации.

Российская сторона безусловно поддержит такие гуманитарные акции, если Баку и Ереван продемонстрируют искренний настрой двигаться в этом направлении.

Вопрос: По итогам московских переговоров 11 января с.г. прежде всего речь идет о транспортном коридоре, который соединит основную часть азербайджанской территории с Нахичеванью. Обговорены ли условия создания этого коридора: например, кому будет принадлежать земля, по которой эта дорога, как автомобильная, так и железнодорожная, пройдет? Кто будет строить эту дорогу? Как Азербайджан гарантирует ее неприкосновенность, даст ли обязательства ее не перекрывать?

Ответ: В соответствии с Заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. (пункт 9) разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе.

Действительно, лидеры трех стран на саммите 11 января с.г. в Москве в развитие этих договоренностей уделили особое внимание обсуждению конкретных шагов по выстраиванию экономических связей, разблокированию коммуникаций и развитию инфраструктуры. Было принято отдельное заявление на этот счет.

По итогам встречи в Москве создана трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Она должна собраться до конца этого месяца и до 1 марта 2021 г. представить перечень и график мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок. Будут сформированы экспертные подгруппы по ключевым направлениям работы, которые займутся решением предметных вопросов, в т.ч. тех, о которых Вы сказали.

Нет никаких сомнений, что реализация указанных проектов пойдёт на пользу как армянской, так и азербайджанской стороне, и в целом региону Южного Кавказа. Будут обеспечены интересы всех государств. В частности, Армения через территорию Азербайджана будет иметь железнодорожный выход на Россию и Иран, одновременно транспортные коммуникации соединят Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении.