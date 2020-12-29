Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с досмотром в Средиземном море ВМС Греции российского судна «Адлер»

Вопрос: Как Вы могли бы прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о досмотре ВМС Греции российского судна «Адлер»?

Ответ: Действительно, обратили внимание на сообщения СМИ о проведенном ВМС Греции, будто бы действовавшими в рамках военно-морской операции ЕС «Ирини», досмотре российского судна «Адлер» в Средиземном море.

В контактах с греческими официальными властями проясняем обстоятельства произошедшего, в котором многое остается для нас непонятным. В частности, требует уточнения, на базе каких международно-правовых норм и конкретной информации было сочтено возможным произвести инспекцию российского судна, а также были ли соблюдены предусмотренные в таких случаях международные процедуры досмотра судов в открытом море.

Если речь идет действительно об акции греческих ВМС в составе «Ирини», то необходимо напомнить, что данная операция развернута в Средиземном море на основании резолюций Совета Безопасности ООН, четко оговаривающих ее роль в оказании содействия выполнению оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. Пункт 3 резолюции 2292 СБ ООН разрешает государствам-членам ООН, в том числе действующим через региональные организации, осуществлять досмотр судов в открытом море у берегов Ливии, если есть разумные основания полагать, что на них перевозятся оружие и связанные с ним материальные средства. Однако для этого необходимо добросовестно заручиться предварительным согласием государства флага на проведение досмотра.

Неоднократно указывали в контактах с брюссельскими евроструктурами и заинтересованными странами-членами ЕС на императивность обеспечения полного соответствия операции «Ирини» международному праву, а также рамкам, установленным резолюцией 2292 СБ ООН. Операция не может быть направлена на «наказание» какой-либо из ливийских сторон или, напротив, создание преимуществ для другой.

Ее рабочая зона должна охватывать акваторию в открытом море на всем протяжении побережья страны.

По итогам проведения любых инспекций командование операцией «Ирини» обязано представлять в профильный комитет СБ ООН подробную информацию с разъяснениями оснований для проведения досмотра, действий, предпринятых для получения согласия государства флага соответствующего судна, а также результатов такого досмотра. Иной подход свидетельствовал бы о нетранспарентном характере деятельности «Ирини» и расширительном трактовании есовцами положений резолюций СБ ООН с целью реализации собственных интересов в Средиземноморье.

С учетом вышеизложенного продолжим добиваться исчерпывающих разъяснений по существу произошедшего. Думаю, нет нужды говорить, что поведение ЕС в данной ситуации станет хорошей проверкой реальной готовности, да и способности Брюсселя на деле следовать общепринятым нормам международного права, а не переформатировать их в некие «правила» собственного изобретения.