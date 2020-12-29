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15.01.2114:27

О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Португальской Республики в Российской Федерации П.Визеу Пинейру

40-15-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

15 января заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Посла Португалии в России П.Визеу Пинейру по его инициативе.

В ходе встречи Посол изложил приоритеты Португалии в ходе стартовавшего 1 января с.г. полугодового председательства в Совете ЕС. По просьбе португальского дипломата он был проинформирован об основных итогах прошедших 11 января с.г. в Москве трёхсторонних переговоров по урегулированию кризиса в Нагорном Карабахе. Состоялся также обмен мнениями относительно ситуации на пространстве СНГ.

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