Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос болгарской редакции «News Front» о военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве

Вопрос: В условиях пандемии коронавируса все более остро встает вопрос о биобезопасности в мире. Ранее МИД России неоднократно выражал беспокойство в связи нетранспарентной деятельностью объектов, финансируемых Пентагоном и других аффилированных структур США, отмечая, что у России есть серьезные вопросы по части соблюдения Вашингтоном обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Последние события в США вызывают опасения, что военно-биологическая деятельность американской стороны может нести еще больше угроз миру.

В этой связи возникает вопрос, видит ли Россия необходимость в выработке контрольного механизма в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и его уничтожения? И может ли Россия поднять данный вопрос для обеспечения всеобъемлющей биологической безопасности? Отвечала ли американская сторона на запросы о допуске международных экспертов для проверки упомянутых объектов?

Ответ: Неоднократно давали детальные пояснения по имеющимся у нас вопросам в контексте выполнения КБТО в связи с военно-биологической деятельностью США и их союзников на постсоветском пространстве.

Под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической области Пентагон поставил на поток строительство и модернизацию микробиологических лабораторий в республиках бывшего СССР. Ввиду отсутствия верификационного механизма в рамках КБТО проконтролировать порядок и степень вовлечения таких объектов в закрытые исследовательские программы военного ведомства США не представляется возможным. Получаемые американскими военными биологами штаммы возбудителей инфекционных заболеваний могут использоваться в дальнейшем для целей, не совместимых с интересами национальной безопасности России и других стран СНГ.

В этой связи последовательно выступаем за укрепление режима КБТО, одного из основополагающих инструментов международного права, для комплексного противодействия угрозам и рискам использования биологических агентов в качестве оружия и содействия развитию международного сотрудничества в биологической сфере в мирных целях. Выступаем за возобновление работы над юридически обязывающим Протоколом к Конвенции с эффективным механизмом проверки, которую с 2001 года блокируют США. В этой связи призываем создать в рамках КБТО рабочую группу открытого состава, что отвечает интересам подавляющего большинства государств-участников.

С целью упрочения организационных основ Конвенции продвигаем пользующиеся широкой международной поддержкой инициативы по созданию на площадке КБТО мобильных медико-биологических отрядов (для оказания помощи в случае применения биологического оружия и борьбы с эпидемиями различного происхождения), а также учреждению Научно-консультативного комитета (для анализа научно-технических достижений и предоставления государствам соответствующих рекомендаций).

Кроме того, предлагаем включить в отчётность, ежегодно представляемую государствами-участниками Конвенции в рамках мер доверия, информацию о ведущейся за рубежом военно-биологической деятельности. Однако Вашингтон не проявляет готовность делиться такими сведениями.

В интересах снятия вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США по периметру российских границ, считаем необходимым задействовать механизм Статьи V КБТО, в соответствии с которой государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением её положений. Подтверждаем готовность сесть за стол переговоров с американскими коллегами для обсуждения накопившихся у нас вопросов.