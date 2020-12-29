О встрече специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданова с Послом Турецкой Республики в Москве М.Самсаром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданов принял Посла Турецкой Республики в Москве М.Самсара по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено складывающейся обстановке в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с упором на развитие ситуации в Сирии и Ливии.

При этом была подтверждена необходимость совместного поиска взаимоприемлемых развязок с целью скорейшего урегулирования сирийского и ливийского кризисов на основе действующей международно-правовой базы, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.