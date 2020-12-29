Новости
15.01.2112:57
О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Португалии в России П.Визеу Пинейру
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15 января заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Посла Португальской Республики в Российской Федерации Паулу Визеу Пинейру.
В связи с начавшимся полугодовым председательством Португалии в Совете ЕС состоялся обмен мнениями о проблемах и перспективах отношений Европейского союза с нашей страной, в т.ч. в свете приоритетов португальского председательства.