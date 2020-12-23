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О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с представителями ливийского «Движения Сейфульислама Каддафи» М.Верфалли и О.Абу Ишрайдахом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
14 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял представителей ливийского «Движения Сейфульислама Каддафи» Мифтаха Верфалли и Омара Абу Ишрайдаха.
В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее с акцентом на проблематику комплексного урегулирования ливийского кризиса в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и положениями резолюции 2510 СБ ООН.
С российской стороны была подчеркнута важность обеспечения инклюзивного характера межливийского диалога, подтверждена неизменная поддержка единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии.