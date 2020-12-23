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14.01.2119:12

О беседе заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэем

34-14-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

14 января состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэем.

Стороны обсудили проблематику взаимодействия Москвы и Пекина в рамках Организации Объединенных Наций, в том числе ее Совета Безопасности, а также на «площадке» ВОЗ.

 

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