О беседе заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 января состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэем.

Стороны обсудили проблематику взаимодействия Москвы и Пекина в рамках Организации Объединенных Наций, в том числе ее Совета Безопасности, а также на «площадке» ВОЗ.