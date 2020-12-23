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Об итогах выборов депутатов Мажилиса (Нижней палаты) Парламента Республики Казахстан
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
10 января 2021 г. состоялись очередные выборы депутатов Мажилиса (Нижней палаты) Парламента Республики Казахстан.
По данным ЦИК Казахстана, выборы признаны состоявшимися. В Нижнюю палату прошли три парламентские партии: «Нур Отан» («Свет Отечества») - 76 мандатов, демократическая партия «Ак Жол» («Светлый путь») - 12 мандатов и Народная партия Казахстана (НПК) - 10 мандатов. 9 мест распределены между представителями Ассамблеи народа Казахстана.
Международные наблюдатели, включая миссии Исполкома СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, отметили полное соответствие голосования демократическим стандартам и нормам, свободный характер волеизъявления, открытость этого процесса для мониторинга. Это указывает на широкую поддержку народом Казахстана проводимого руководством республики курса на развитие и обеспечение благосостояния ее граждан при поддержке ведущих политических сил страны.