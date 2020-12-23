О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с послами США и Франции в Российской Федерации

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 января заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Дж.Салливана и Посла Французской Республики в Российской Федерации П.Леви.

В ходе встречи послы были проинформированы об итогах переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президентом Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Н.В.Пашиняном 11 января. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о дальнейших совместных усилиях стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по нагорно-карабахскому урегулированию.