О встрече первого заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с назначенным Послом Швейцарии в Москве К.Марти Ланг

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 января первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов принял назначенную Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Кристину Марти Ланг, которая вручила копии своих верительных грамот.

В ходе беседы была дана позитивная оценка состоянию российско- швейцарских связей, констатирован открытый и доверительный характер диалога Москвы и Берна, рассмотрены практические аспекты выстраивания взаимодействия в т.ч. в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Отдельно затронуты представляющие взаимный интерес вопросы международной повестки дня с акцентом на урегулирование ряда региональных конфликтов. В частности, подробно изложены российские подходы к ситуации вокруг Нагорного Карабаха, отмечено добросовестное выполнение Швейцарией обязательств по представительству российских интересов в Грузии.