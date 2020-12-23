О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом Бен Фарханом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 января состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом Бен Фарханом, находящимся в Москве с рабочим визитом.

В ходе переговоров был предметно рассмотрен широкий круг вопросов российско-саудовских отношений, которые продолжают развиваться в поступательном и конструктивном ключе. Подтвержден настрой Москвы и Эр-Рияда на поддержание регулярного и доверительного политического диалога, наращивание деловой кооперации и культурно-гуманитарных связей. Подчеркнуто приоритетное значение, которое имеет в данном контексте практическая реализация договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в Саудовскую Аравию в октябре 2019 г., а также других двусторонних контактов на высшем уровне.

Отмечена необходимость сохранения положительной динамики товарооборота, а также важность и востребованность соответствующих усилий, осуществляемых по линии Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Выражено удовлетворение сложившимся уровнем партнерства между Российским фондом прямых инвестиций и Публичным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

Условлено продолжить совместную работу в интересах развития значительного потенциала взаимодействия в сферах космоса и атомной энергетики, а также в целях совершенствования договорно-правовой базы многоплановых российско-саудовских отношений. Высказано обоюдное мнение в пользу сохранения дальнейшей плотной координации между Россией и Саудовской Аравией по ситуации на мировом рынке углеводородов, в том числе в формате «ОПЕК плюс».

С.В.Лавров и Фейсал Бен Фархан провели обстоятельную «сверку часов» по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на положение в зоне Персидского залива, Сирии, Ливане, Ливии, Йемене, Ираке и в арабо-израильском урегулировании. При этом особое внимание было уделено задачам поиска политического разрешения сохраняющихся на Ближнем Востоке и Севере Африки кризисных ситуаций, преодоления существующих разногласий и разделительных линий, создания в этом районе мира надежной системы коллективной безопасности и устойчивого развития, базирующейся на принципах взаимного уважения и добрососедства.