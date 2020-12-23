Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Саудовской Аравии Ф.Бен Фарханом, Москва, 14 января 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Мы провели содержательные и весьма полезные переговоры. Уделили внимание дальнейшему развитию сложившихся дружественных и доверительных отношений между нашими странами в соответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе визита Президента России В.В.Путина в Эр-Рияд осенью 2019 г., а также последующих телефонных переговоров на высшем уровне.

У нас хороший рост товарооборота, несмотря на специфику этого года, связанную с пандемией. С января по октябрь 2020 г. он увеличился на 6 процентов и вплотную подошел к 1,5 млрд долларов. Упрочению этой тенденции способствует работа Совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научному сотрудничеству. Её сопредседатели – Министр энергетики Российской Федерации А.В.Новак и Министр энергетики Королевства Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Сальман встречались в декабре 2020 г. в Эр-Рияде. Договорились провести полноформатное пленарное заседание комиссии в первой половине нынешнего года.

Тесно сотрудничают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Публичный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. В рамках созданной ими платформы они освоили уже 2,5 млрд долларов. В настоящее время дополнительно прорабатывают 12 проектов в различных областях.

Взаимодействуем с Саудовской Аравией и в вопросе противодействия распространению COVID-19. Изучается вопрос об организации на территории Королевства третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» и локализации её производства.

Координируем наши действия с Саудовской Аравией на мировом рынке углеводородов, в том числе в рамках «ОПЕК плюс». Это оказывает стабилизирующее влияние на цены на нефть.

Обсуждаются конкретные проекты в таких передовых областях, как освоение космоса и атомная энергетика. Условились ускорить подготовку ряда документов, которые укрепят нашу договорно-правовую базу.

Также сотрудничаем в рамках Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир», созданной несколько лет назад нашей страной и Организацией исламского сотрудничества (ОИС). Группа стратегического видения проводит ежегодные заседания. Следующее, по предложению саудовских друзей, должно состоятся на территории Королевства. Рассчитываем, что обстоятельства позволят сделать это осенью нынешнего года.

Подробно говорили о ситуации в районе Ближнего Востока и Северной Африки. Она отличается сохранением конфликтного потенциала. Едины в необходимости предпринять шаги по стабилизации обстановки.

Россия приветствовала итоги саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), состоявшегося 5 января с.г. в саудовском городе Аль-Уля. Считаем, что решения данного саммита будут способствовать созданию условий для продвижения инициативы по созданию системы коллективной безопасности в районе Залива, в том числе с учетом известных российских предложений.

Подробно говорили о сирийском урегулировании, прежде всего в контексте необходимости выполнения резолюции СБ ООН 2254. Рассказали об усилиях, предпринимаемых Россией, в частности в рамках "Астанинского формата" и на женевской площадке, где продолжаются переговоры Конституционного комитета Сирии.

Поддерживаем усилия ООН по содействию установлению подлинного инклюзивного общеливийского диалога с участием всех регионов страны и политических сил. Делу не помогала затянувшаяся пауза с назначением нового спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Ливии. Вопрос будет решен в ближайшие дни. Рассчитываем, что это позволит нашим коллегам из ООН играть более конструктивную роль.

Приветствовали недавние заявления о создании в Йемене нового правительства с участием представителей Южного переходного совета (ЮПС) и ряда других политических сил, а также посредническую роль, которую сыграла в этом процессе Саудовская Аравия.

Одобряем усилия ООН, направленные на начало конструктивного диалога с хуситским движением «Ансар Алла». Обратили внимание на то, что есть желающие сорвать этот процесс. Имею в виду ракетную атаку на аэропорт Эр-Рияда 30 декабря 2020 г. в тот самый момент, когда там приземлился самолет с членами нового Правительства Йеменской Республики. Настаиваем на объективном и всестороннем расследовании данного инцидента.

Едины с Саудовской Аравией в том, что проблемы региона не удастся решить полноценно, если не урегулировать палестинскую проблему на основе имеющейся международно-правовой базы, в том числе включающей в себя Арабскую мирную инициативу, выдвинутую в свое время Королем Саудовской Аравии.

Касались других проблем региона, в частности Ирака, Ливана. Договорились продолжить консультации по всем этим вопросам. Обмен мнениями и оценками помогает нам лучше "выстраивать линию" по ключевым проблемам региона.

Удовлетворены сегодняшними переговорами. Признателен моему коллеге.

Вопрос (перевод с арабского): Какой Россия видит роль Саудовской Аравии в процессе урегулирования кризиса в Персидском заливе и каков мог бы быть вклад России в достижение стабильности в этом субрегионе?

С.В.Лавров: Что касается восстановления единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), то я думаю, что все члены этого объединения заслуживают поддержки. В целом итоги саммита расцениваем как очень позитивные. Хотел подчеркнуть, что наряду с Кувейтом, который активно продвигал эту инициативу, Саудовская Аравия, как ведущая страна ССАГПЗ, сыграла особую роль. Она пригласила этот саммит на свою территорию. Как вы знаете, он состоялся в г.Аль-Уля. Это важный шаг на пути к стабилизации обстановки в районе Залива. Россия в этом не просто заинтересована. Мы много лет продвигаем концепцию обеспечения коллективной безопасности в этом регионе. Безусловно, решения саммита способствуют созданию условий для серьезного, предметного обсуждения такого рода идей и инициатив.

Вопрос (перевод с арабского, адресован обоим министрам): Как включение Госдепартаментом США «Ансар Алла» в список террористических организаций отразится на продвижении политического процесса в Йемене? Усложнит ли это политический процесс? Как Саудовская Аравия относится к этому решению?

С.В.Лавров (добавляет после Ф.Бен Фархана): Я бы хотел, чтобы политический процесс не пострадал. Но многие, в т.ч. представители ООН, высказывают опасения, что негативный эффект может появиться. В ходе переговоров мы приветствовали позицию Саудовской Аравии, которая выступает за подлинную инклюзивность политического процесса в Йемене с участием и хуситов.

Вопрос (перевод с арабского, адресован Ф.Бен Фархану): Наблюдается напряженность в отношениях между США и Ираном. Но с другой стороны, Россия оказывает поддержку Ирану. Как Саудовская Аравия оценивает это взаимодействие в интересах стабилизации ситуации в регионе?

С.В.Лавров (добавляет после Ф.Бен Фархана): Заинтересованы в том, чтобы Иран и арабские страны Персидского залива наладили между собой нормальный диалог, выходили на договоренности об укреплении доверия, транспарентности в военных делах и в целом развивали сотрудничество. Именно на это нацелено наше предложение разработать концепцию безопасности для Персидского залива. Главное, чтобы этому процессу не мешали и не предпринимали действий, направленных на подрыв усилий по созданию условий для такого диалога.

К сожалению, американские коллеги (по крайней мере нынешняя администрация) до сих пор делали всё, чтобы такой диалог не состоялся. Вмешательство во внутренние дела суверенных государств, навязывание им идеологических схем и рецептов извне недопустимо. Этим никто не должен заниматься. Видим, что в этом регионе США и их ближайшие союзники ведут себя как «слон в посудной лавке». Ирак, Ливия, попытка разрушить Сирию – всё это, к сожалению, «аукается» слишком тяжелыми последствиями для стран и народов региона.

Подробно об этом говорили. В очередной раз я подчеркнул, что мы понимаем озабоченности Саудовской Аравии, в том числе в связи с ситуацией вокруг Ирана. Понимаем, что Саудовская Аравия обеспокоена тем, что происходит с ракетной программой Тегерана, его деятельностью в тех или иных странах региона. Конференция, которую мы предлагаем провести для обсуждения концепции коллективной безопасности в Заливе, вполне может включить в повестку дня все эти вопросы, равно как и озабоченности других участников, в том числе Ирана. Главное, чтобы такой диалог строился на основе подлинного равноправия и все внешние игроки содействовали достижению сторонами согласия, а не настраивали их друг против друга.

В январе ожидается визит в Москву Министра иностранных дел Ирана Дж.Зарифа. Мы с ним обсуждали эту тему и обязательно продолжим с учетом нашего сегодняшнего обмена мнениями с Ф.Бен Фарханом.

Вопрос: Вы говорили о конфликте в Сирии. Обсуждалась судьба Президента САР Б.Асада? Каких результатов достигли? Схожи ли ваши мнения об американском и иранском присутствии в Сирии?

С.В.Лавров: Что касается Сирии, то у нас с Саудовской Аравией много общего в подходах к ключевым проблемам урегулирования. Мы, как и саудовские друзья, выступаем за то, чтобы сами сирийцы определяли пути развития своей страны, решали судьбу без вмешательства извне. Это относится и к вопросу о том, как расценивать присутствие на сирийской земле вооруженных сил зарубежных стран.

Еще один аспект, по которому подтвердили совпадение наших позиций, – важность скорейшего решения вопроса о возвращении Сирии в Лигу арабских государств. Конечная цель нами разделяется, но на пути к ней предстоит решить немало проблем, они далеко не простые.

Сотрудничаем с Саудовской Аравией в том, что касается поддержки переговорного процесса в Женеве в рамках Конституционного комитета и его Редакционной комиссии, которая должна провести свое уже пятое заседание в конце января. Подтвердили договоренность о том, чтобы в контактах с делегацией Правительства САР и с оппозицией мы настраивали сирийских представителей на конструктивную работу. Ценим позицию Саудовской Аравии всячески помогать сирийским представителям, в частности оппозиционным, на которых Эр-Рияд имеет влияние, выстраивать линию на достижение согласия с делегацией правительства и независимыми представителями в Конституционном комитете.

Уверен, что это ответственный подход, подчеркивающий нашу общую убежденность в том, что сами сирийцы должны определять судьбу своей страны.