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14.01.2117:49
О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных Российской Федерации И.В.Моргулова с первым заместителем Государственного секретаря, спецпредставителем США по Корее С.Биганом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
14 января по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и первого заместителя Государственного секретаря, спецпредставителя США по Корее С.Бигана.
Обсуждались ситуация вокруг Корейского полуострова и дальнейшие шаги вовлеченных государств по урегулированию всего комплекса проблем субрегиона.