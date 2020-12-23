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14.01.2117:49

О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных Российской Федерации И.В.Моргулова с первым заместителем Государственного секретаря, спецпредставителем США по Корее С.Биганом

28-14-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

14 января по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и первого заместителя Государственного секретаря, спецпредставителя США по Корее С.Бигана.

Обсуждались ситуация вокруг Корейского полуострова и дальнейшие шаги вовлеченных государств по урегулированию всего комплекса проблем субрегиона.

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