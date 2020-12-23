О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных Российской Федерации И.В.Моргулова с первым заместителем Государственного секретаря, спецпредставителем США по Корее С.Биганом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 января по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и первого заместителя Государственного секретаря, спецпредставителя США по Корее С.Бигана.

Обсуждались ситуация вокруг Корейского полуострова и дальнейшие шаги вовлеченных государств по урегулированию всего комплекса проблем субрегиона.