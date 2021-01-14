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Январь 2021
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1814.01.21 27-14-01-2021
Об онлайн пресс-конференции Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
18 января состоится онлайн пресс-конференция Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 г.
Приглашаются представители российских и зарубежных СМИ.
Начало трансляции пресс-конференции – в 11:00.
Аккредитация до 18:00 15 января.
Онлайн-трансляция в Интернете будет осуществляться на веб-сайте МИД России в разделе «Видео» на русском, английском, французском и испанском языках (https://www.mid.ru/ru/press_service/video), а также на официальных аккаунтах в социальных сетях – Periscope (https://www.periscope.tv/MID_RF), Twitter (https://www.twitter.com/MID_RF), Facebook (https://www.facebook.com/MIDRussia), «ВКонтакте» (https://vk.com/mid).
Справки по тел.: 8 (499) 244-20-87, 8 (499) 244-41-60 (Пресс-центр МИД России).
Адрес эл.почты: pc.mid@yandex.ru.