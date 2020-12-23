О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром защиты окружающей среды Государства Израиль Г.Гамлиэль

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 января по инициативе израильской стороны состоялась встреча в видеоформате специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром защиты окружающей среды Государства Израиль Г.Гамлиэль.

В ходе беседы были обсуждены некоторые конкретные вопросы дальнейшего наращивания российско-израильского многопланового сотрудничества, а также актуальная ближневосточная проблематика, представляющая взаимный интерес.