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14.01.2112:56

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром защиты окружающей среды Государства Израиль Г.Гамлиэль

25-14-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

14 января  по инициативе израильской стороны состоялась встреча в видеоформате специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром защиты окружающей среды Государства Израиль Г.Гамлиэль.

В ходе беседы были обсуждены некоторые конкретные вопросы дальнейшего наращивания российско-израильского многопланового сотрудничества, а также актуальная ближневосточная проблематика, представляющая взаимный интерес.

 

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