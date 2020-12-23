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13.01.2118:38

О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном

24-13-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

13 января по инициативе ооновской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

В ходе беседы была предметно обсуждена ситуация в САР и вокруг нее с акцентом на необходимость продвижения комплексного урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН.

Был затронут также комплекс вопросов, связанных с подготовкой предстоящего заседания Конституционного комитета в Женеве и очередной Международной встречи по Сирии в «Астанинском формате».

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