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О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
13 января по инициативе ооновской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
В ходе беседы была предметно обсуждена ситуация в САР и вокруг нее с акцентом на необходимость продвижения комплексного урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН.
Был затронут также комплекс вопросов, связанных с подготовкой предстоящего заседания Конституционного комитета в Женеве и очередной Международной встречи по Сирии в «Астанинском формате».