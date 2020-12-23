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13.01.2118:37

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Центральноафриканской Республики в Москве Л.Додону Пунагаза

23-13-01-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

13 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Центральноафриканской Республики в Москве Леона Додону Пунагаза по его просьбе.     

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в ЦАР, где после прошедших 27 декабря 2020 г. президентских и парламентских выборов вновь обострилась обстановка в результате попыток ряда незаконных вооруженных формирований силовым путем сорвать завершение электорального процесса и признание его международным сообществом.        

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