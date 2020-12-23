О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, который будет находиться в Москве с рабочим визитом.

Это будет их первая личная встреча с момента назначения Фейсала Бен Фархана на пост главы внешнеполитического ведомства Королевства в октябре 2019 г. До этого они неоднократно общались по телефону.

Между Россией и Саудовской Аравией поддерживается регулярный и доверительный диалог на высшем уровне. Актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня рассматривались в ходе телефонных разговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с Королем Саудовской Аравии Сальманом 3 февраля, 9 и 11 апреля, 7 сентября 2020 г. и с Наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом 10 апреля, 13 и 17 октября 2020 г.

Достигнутые в рамках контактов лидеров двух стран договоренности являются главным вектором для поступательного развития всего комплекса российско-саудовских связей, носящих дружественный и многоплановый характер. Особое значение в этой связи придается претворению в жизнь решений, принятых по итогам государственного визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в Эр-Рияд в октябре 2019 г.

Заинтересованы в дальнейшем увеличении объемов и расширении номенклатуры двусторонней торговли. Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, вызванную пандемией коронавируса, товарооборот между Россией и КСА вырос в январе-октябре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 6% и составил почти 1,4 млрд долларов США.

Важную координирующую роль в этой сфере играет Совместная межправительственная Российско-Саудовская комиссия по торгово- экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 19 декабря 2020 г. в Эр-Рияде прошла очередная встреча ее сопредседателей –Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Новака и Министра энергетики Королевства Саудовской Аравии Абдель Азиза Бен Сальмана.

Ожидается, что на предстоящих переговорах в Москве будет подтвержден настрой на укрепление и расширение партнерства между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Публичным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, которые в рамках совместной платформы уже осуществили проекты на общую сумму свыше 2,5 млрд долл. США.

РФПИ и профильные саудовские ведомства продолжают также проработку вопросов об организации на территории Королевства Саудовской Аравии третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» и локализации ее производства.

Большое значение имеет поддержание плотной координации действий России и Саудовской Аравии по ситуации на мировом рынке нефти в качестве одного из основных факторов обеспечения оптимального баланса между спросом и предложением углеводородного сырья.

Предполагается, что С.В.Лавров и Фейсал Бен Фархан рассмотрят перспективы активизации двустороннего взаимодействия в сфере атомной энергетики, а также в космической отрасли. Речь, в частности, идет о подготовке саудовских космонавтов и их отправке на орбиту.

Будет также обсужден ход совместной работы по совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Главы внешнеполитических ведомств, разумеется, проведут обстоятельную «сверку часов» по актуальной региональной проблематике. Акцент планируется сделать на задачах политико-дипломатического разрешения сохраняющихся на Ближнем Востоке и Севере Африки конфликтов, консолидации усилий всех расположенных там государств в интересах достижения долгосрочной стабильности в этой стратегически важной части мира при соблюдении принципов уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела друг друга и неделимости безопасности. Именно под таким углом С.В.Лавров и Фейсал Бен Фархан, как условлено, проанализируют положение в Сирии, Ливии, Ираке, Ливане, зоне Персидского залива и в арабо-израильском урегулировании.

Исходим из того, что визит главы МИД Саудовской Аравии в Москву придаст существенный дополнительный импульс нашим взаимоуважительным и взаимовыгодным связям с Королевством, будет способствовать созданию необходимых условий для устойчивой и долгосрочной нормализации обстановки в регионе и мире в целом.