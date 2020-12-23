О встрече специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Послом Республики Чад в Москве М.А.Беширом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

13 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Посла Республики Чад в Москве Махамуда Адама Бешира, который вручил копии верительных грамот.

В ходе беседы состоялось предметное обсуждение комплекса вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-чадских отношений, включая активизацию политического диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.