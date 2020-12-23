О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

13 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Армении А.Г.Айвазяна.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на московском саммите лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января, а также ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.